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    75-летний француз погиб, пытаясь переплыть океан на веслах

    23 Января 2022, 10:40

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - 75-летний французский искатель приключений Жан-Жак Савен погиб в начале своего второго одиночного плавания через океан - он хотел пересечь Атлантику на веслах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    В пятницу перевернувшуюся лодку Савена нашли близ Азорских островов, примерно в полутора тысячах километров от Португалии, откуда стартовал путешественник.

    Причины и обстоятельства смерти Савена пока не известны.

    «К сожалению, в этот раз океан оказался сильнее, чем наш друг, который так любил море и путешествия по нему», - говорится в заявлении на странице Савена в Фейсбуке.

    Савен отправился во второе плавание через Атлантический океан 1 января из португальского Сагреша. Первое он совершил больше трех лет назад в большой, специально построенной бочке.

    В ночь на четверг Савен выпустил два аварийных буйка, подававших сигналы бедствия. С тех пор связи с ним не было.

    До того, в среду, он написал в «Фейсбуке», что сильные ветры удлинили его путешествие на 900 километров и что у него проблемы с солнечной панелью, но заверил читателей, что ничего страшного в этом нет и он устранит неполадки, как только доберётся до столицы Азорских островов, Понта-Делгадо.

    Савен, бывший десантник, а затем частный пилот, на прошлой неделе отметил свое 75-летие, выпив на своей лодке шампанского и закусив его фуа-гра.

    Он планировал пересечь океан в своей восьмиметровой весельной лодке примерно за три месяца. Все это предприятие он считал «способом посмеяться над старостью».

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    Туризм Происшествия Франция
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