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    73-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ пройдет в Астане

    16 Марта 2023, 11:33

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 24 по 26 октября этого года в Астане пройдет 73-я сессия Европейского регионального комитета Всемирной организации здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На портале «Открытые НПА» размещено постановление «О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Всемирной организацией здравоохранения об организации в городе Астане (Республика Казахстан) 73 сессии Европейского регионального комитета Всемирной организацией здравоохранения 24-26 октября 2023 года».

    Министр здравоохранения РК Ажар Гиният уполномочена подписывать соглашение, также разрешается вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

    Документ будет на обсуждении до 4 апреля этого года.

    Сессия будет приурочена к празднованию 75-летнего юбилея ВОЗ, 45-летия принятия Алма-Атинской декларации и 5-летия принятия Декларации Астаны по первичной медико-санитарной помощи.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Здравоохранение ВОЗ
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