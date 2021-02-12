Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    73 млрд тенге выделят на поддержку лиц с инвалидностью в Казахстане

    12 Февраля 2021, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах поддержки лиц с особыми потребностями рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Будут реализованы меры по усилению поддержки людей с особыми потребностями и вовлечению их в экономическую активность. Доля занятых лиц с инвалидностью увеличится с 23% в 2020 году до 30% в 2025 году», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции «Nur Otan» под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

    По его словам, 80% лиц с инвалидностью будут обеспечены необходимыми техническими средствами и услугами реабилитации с достижением полного охвата всех нуждающихся в 2025 году.

    «Всем гражданам I группы инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующихся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. Всего за пять лет на эти цели будет выделено 73 млрд тенге. В 2021 году будут открыты 15 центров по вопросам трудоустройства и оказания необходимой помощи лицам с инвалидностью», - заключил Премьер-Министр РК.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Нур Отан Политические партии Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном