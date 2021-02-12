73 млрд тенге выделят на поддержку лиц с инвалидностью в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах поддержки лиц с особыми потребностями рассказал Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будут реализованы меры по усилению поддержки людей с особыми потребностями и вовлечению их в экономическую активность. Доля занятых лиц с инвалидностью увеличится с 23% в 2020 году до 30% в 2025 году», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании фракции «Nur Otan» под председательством Спикера Мажилиса Нурлана Нигматулина.

По его словам, 80% лиц с инвалидностью будут обеспечены необходимыми техническими средствами и услугами реабилитации с достижением полного охвата всех нуждающихся в 2025 году.

«Всем гражданам I группы инвалидности, нуждающимся в постоянном уходе и не пользующихся услугами личного помощника, будет предоставляться дополнительное социальное пособие. Всего за пять лет на эти цели будет выделено 73 млрд тенге. В 2021 году будут открыты 15 центров по вопросам трудоустройства и оказания необходимой помощи лицам с инвалидностью», - заключил Премьер-Министр РК.



