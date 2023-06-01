72 ребенка сотрудников УДП сразились в шахматном турнире

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шахматный турнир прошел среди детей сотрудников Управления Делами Президента РК и подведомственных организаций. В соревнованиях, приуроченных ко Дню защиты детей, приняли участие 72 юных дарования, передает МИА «Казинформ».

Участники играли по принципу «каждый с каждым», разделившись на две возрастные группы – 7-9 лет и 10-12 лет. Судил соревнования мастер ФИДЕ, призер чемпионата Казахстана, учредитель шахматного клуба «Ход конем» Павел Юрков.

«Я впечатлен игрой ребят. Как я вижу по уровню игры, большинство участников серьезно занимается шахматами. Думаю, и ребятам было интересно встретиться за доской с таким количеством сильных соперников, познакомиться между собой», - сказал Павел Юрков.

Победителями в категории 7-9 лет стали: Альмади Ербулатов – 1 место, Али Болеубай – 2 место, Наби Болеубай – 3 место. Специальный приз получила Инкар Кожахметова.

Победителями в категории 10-12 лет стали: Айсултан Исабай – 1 место, Султан Кусаин – 2 место, Азат Уразаев – 3 место, специальный приз – Самира Серикова.

Победители и призеры, а также отличившиеся особым стилем игры были награждены кубками и дипломами. Однако, без внимания не остался никто из участников шахматного конкурса. Ребята так втянулись в игру, что даже в процессе награждения, после 7 шахматных туров, добровольно садились за доски с интересными для себя соперниками.