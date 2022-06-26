Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мангистауская область

    700 метров «лежачих полицейских» в Актау установят до конца года

    26 Июня 2022, 18:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау устанавливают искусственные неровности. В акимате пояснили, что работа проводится по просьбе жителей города в целях обеспечения их безопасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В первую очередь «лежачие полицейские» устанавливают у детских садов и школ. Они также будут работать на безопасность жильцов домов, то есть появятся в микрорайонах. На сегодня искусственные неровности установлены у дома № 58 4-го микрорайона, у домов № 18, 21, 22, 40 5-го микрорайона. Появился «лежачий полицейский» еще у дома № 7 3-го микрорайона и у дома№1 10-го микрорайона», - сообщили в акимате.

    В акимате города также отметили, что дорожные неровности устанавливают в соответствии с инструкцией сотрудников полиции.

    По плану до конца года по городу установят 700 метров «дорожных полицейских».

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Транспорт Безопасность Мангистауская область
    Новости по теме
    Новости по теме
    Джамиля Исаева: Реализация женской инициативы во всех сферах – залог успешного развития государства
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам