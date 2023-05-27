70 случаев болезни «грязных рук» зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 70 случаев заболевания под названием энтеробиоз. Иначе говоря, заражения глистами. Болезнь «грязных рук» в регионе до сих пор остается актуальной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, энтеробиоз является самым распространенным гельминтозом на территории области. На него приходятся 75% ото всех паразитозов. При этом 96% заболевших - дети в возрасте до 14 лет.

«Энтеробиоз – глистная инвазия, обусловленная паразитированием в кишечнике ребенка нематод (остриц). Является повсеместно распространенной паразитарной инфекцией. Фекально-оральный механизм передачи реализуется пищевым и бытовым путями. От момента заражения до развития симптоматики энтеробиоза у детей проходит 12-14 дней. Распространенность заболевания особенно высока в детских коллективах. Этому способствуют пренебрежение правилами гигиены, привычки детей сосать пальцы, грызть ногти, брать в рот игрушки, несоблюдение санитарных норм в детских учреждениях и дома», - прокомментировали в пресс-службе.

Заподозрить у ребенка остриц можно по его жалобам на анальный зуд, более выраженный вечером и в ночное время. Как правило, у детей снижается аппетит, наблюдается неустойчивый стул, вздутие живота, тошнота, рвота. Нарушение процесса всасывания пищевых веществ сопровождается потерей массы тела, задержкой роста и развития ребенка.

Медикаментозное лечение энтеробиоза и соблюдение гигиенических мероприятий позволяет избавить детей от остриц. Однако при сохранении контактов с источником заражения возможна повторная глистная инвазия.

Профилактика болезни «грязных рук» заключается в привитии детям навыков гигиены с раннего возраста.