Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Кызылординская область

    70 рекомендаций по устранению коррупционных рисков направлены госорганам в Кызылординской области

    15 Сентября 2021, 12:05

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области Канат Кожахметов рассказал о проводимой ведомством работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Основными приоритетами в работе департамента являются превенция коррупции, формирование антикоррупционной культуры в обществе, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, а также возмещение ущерба и взаимодействие с общественностью. По линии превенции реализуются определенные законодательные механизмы, такие как внешний и внутренний анализы коррупционных рисков, антикоррупционный мониторинг и привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей госорганов за совершение коррупционных правонарушений их подчиненными и непринятие мер для противодействия коррупции, а также мониторинг госзакупок и антикоррупционные проекты», - сказал Канат Кожахметов на брифинге в Антикоррупционной службе.

    Он также доложил об основных результатах работы.

    «Всего за восемь месяцев текущего года проведено семь внешних анализов семи субъектов. По итогам проведенных анализов выявлены коррупционные риски в организационно-управленческой и нормативно-правовой деятельности государственных организаций, по которым внесено около 70 рекомендаций по их устранению. На сегодняшний день исполнено 52 – это примерно более 70%. Кроме того, проведено пять антикоррупционных мониторингов, по итогам которых внесено 18 рекомендаций по устранению коррупционных рисков», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Кызылординская область Коррупция Борьба с коррупцией
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка