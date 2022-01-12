70 млрд тенге предусмотрено в 2022 году для закупа семян и удобрений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 70 млрд тенге предусмотрено в 2022 году для закупа семян и удобрений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом на проведение весенне-полевых работ в объеме не менее 380 тыс тонн по цене на 15% ниже рыночной. Достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев. На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге», - сказал Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

По данным областей в 2022 году сельхозкультуры планируется разместить на площади 22,9 млн га, что на 13,5 тыс га больше уровня 2021 года.

«Акиматами областей необходимо принять максимальные меры по сохранению и бережному использованию имеющихся запасов влаги посредством соблюдения агротехнологий, расширения применения влагоресурсосберегающей технологии с обязательным соблюдением критериев их применения. В целом подготовка к весенне-полевым работам идет в плановом режиме», - заключил глава Минсельхоза.