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    70 добрых дел сделают студенты Карагандинского технического университета до конца года

    17 Апреля 2023, 02:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студенты Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова проводят акцию «70 добрых дел», приуроченную к 70-летию вуза. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Активисты молодежной ассоциации «Жас Орда» делают добрые дела. Они помогли приобрести 160 комплектов школьной одежды и канцелярские принадлежности детям из нуждающихся семей.

    В студенческой организации есть два направления – благотворительное объединение «Ақниет», действующее в вузе уже более 18 лет, и Штаб волонтеров, созданный в 2019 году.

    «В нашем университете студенты занимаются волонтерством на системной основе. Жасординцы стали постоянными посетителями детдомов и домов престарелых, малообеспеченных семей и ветеранов. При этом ни одно из посещений не обходится без подарков или продуктовых наборов, а также концертных номеров в исполнении студентов. Подопечных дедушек и бабушек, каждого ребенка политеховцы знают по именам. А те, со своей стороны, с нетерпением ждут прихода молодых людей, чтобы поделиться новостями и зарядиться положительными эмоциями», – сказал директор департамента молодёжной политики университета Рустам Бузяков.

    Также студенты провели серию благотворительных акций в поддержку тяжелобольных людей. Для сбора средств были организованы турниры по футболу, волейболу, ярмарки и концерты, а также акции по сдаче крови.

    Большое внимание активисты уделяют экологическому волонтерству: очищали скверы, парки и русло реки Букпы, убирали от мусора и снега дворы одиноких пожилых жителей города.

    Благодаря общим усилиям студентов, преподавателей и выпускников университета перед Новым годом были исполнены желания более 300 детей.

    Кроме того, студенты не остались в стороне и от чрезвычайных событий, произошедших как в нашей стране, так и за её пределами. Организовали сбор одежды, продуктов питания, лекарств и средств личной гигиены для пострадавших в результате пожаров и стихийных бедствий граждан Турции, жителей Костаная и Экибастуза.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Вузы Благотворительность Общество Волонтёрство
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