7 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

81 год назад (1941) родился ЖУРИНОВ Мурат Журинович - президент Национальной академии наук Республики Казахстан.

Родился в г. Арысь в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский химико-технологический институт, химик (1964); аспирантуру Московского химико-технологического института (1970).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского химико-технологического института (1965-1967); аспирант Московского химико-технологического института (1967-1970); старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрой, декан Казахского химико-технологического института (1970-1982); проректор Карагандинского государственного университета (1982-1985); директор Института органического синтеза и угольной химии НАН РК (1985-1991); ректор Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссави (1991-1993); президент Международного Казахско-Турецкого университета имени Х.А. Яссави (1991-1995); председатель Туркестанского научного центра Южно-Казахстанской областной Национальной академии наук РК (1993-1995); министр образования РК (1995-1997); президент Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Яссави (1997-2001); генеральный директор АО «Институт топлива, катализа и электрохимии имени Д.В. Сокольского» (2001-2007, с 2013 года); проректор по науке Казахско-Британского технического университета (2010-2014).

Награжден орденами «Парасат» (2005), «Барыс» III ст. (2011), «Барыс» ІІ ст. (2016); золотой медалью Токийского университета (2001), Научно-производственного общества Франции (2003), общества «Золотая фортуна» при Национальной академии наук Украины (2006), серебряной медалью РАЕН имени В.И. Вернадского; лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки, техники и образования; Международной премии тюркского мира (Анкара) (2001).

73 годаназад (1949) родился КИИНОВ Ляззат Кетебаевич - государственный деятель, член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Мангыстауской области. Окончил Казахский политехнический институт, горный инженер (1971).

Трудовая деятельность: ученик, моторист Мангыстауской районной киносети (1964); оператор по добыче нефти и газа, старший инженер геологического отдела, старший инженер районной инженерно-технологической станции, руководитель лаборатории анализа разработки нефтегазодобывающего управления «Жетыбайнефть» (1971-1977); инструктор промышленно-транспортного отдела Мангышлакского обкома партии (1977-1979); главный инженер территориально-производственного управления «Мангышлакнефтепромхим» (1979-1982); начальник Каражанбасского управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин, начальник нефтегазодобывающего управления «Каражанбастермнефть» (1982-1987); начальник нефтегазодобывающего управления «Комсомольскнефть» (1987-1992); генеральный директор производственного объединения «Мангышлакнефть» (1992-1993); глава Мангыстауской областной администрации (1993-1995); заместитель министра нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан (1995-1997); представитель Казахстана, заместитель генерального директора Каспийского трубопроводного консорциума (1997-1999); аким Мангыстауской области (1999-2002); президент ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз» (2002-2003); вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2003-2010); вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (2010-2011); председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (2011-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2017).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденами «Парасат» (1999), «Отан» (2009), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл»; знаком «Қазақстан мұнайына 100 жыл» и другими.

51 год назад (1971) родился МАГЕРРАМОВ Магеррам Мамедович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в Алматинской области. Окончил Институт экономики и права им. академика У.А. Джолдасбекова, юриспруденция (2009).

Трудовая деятельность: экспедитор МЧП «Тахмина» (1992-1993); директор МЧП «Трабзон» (1993-1994); индивидуальный предприниматель (1995-2000); директор крестьянского хозяйства «Зарина» (2000-2001); первый секретарь Алматинского областного комитета КПК (2001-2004); член Политбюро ЦК КНПК, первый секретарь Алматинского областного комитета КНПК (2004-2012); заведующий отделом организационно-партийной и кадровой работы ЦК КНПК, член Политбюро ЦК КНПК (2012-2015); первый секретарь Алматинского городского комитета КНПК (2015-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе (2016-2021).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.



