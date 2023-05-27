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    7,5 млрд тенге выплатили фермерам в рамках субсидирования покупки удобрений

    27 Мая 2023, 14:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13251 заявка на субсидирование удобрений подана казахстанскими фермерами к сегодняшнему дню. В работе управлений сельского хозяйства регионов находятся 9027 заявок, по 2040 получен отказ, а 2184 заявки на сумму 7,5 млрд тенге одобрены и уже оплачены. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

    Ранее на портале gosagro.kz треть заявок была отклонена. Основной причиной отказа в господдержке являлись отсутствие агрохимических картограмм, требование по которым вступило в силу 1 января 2023 года, в соответствии с утвержденными правилами субсидирования, а также сложности с оцифровкой полей. По сравнению с северными регионами, в южных преобладают аграрии с небольшими полями.

    Для решения вопроса Министерством сельского хозяйства 25 апреля утверждены поправки в вышеуказанные правила, которые исключают требование по использованию агрохимических картограмм, а также до 31 декабря 2023 года вводят отсрочку по оцифровке полей через АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    До установленного срока фермерам необходимо в обязательном порядке откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами. Соответствующий график уже готовят МСХ совместно с АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

    Также препятствием для получения субсидий стало отсутствие соответствующих постановлений акиматов областей о перечнях и нормах субсидирования удобрений. Утверждать нормативы местные исполнительные органы начали только в марте и вплоть до мая. В частности в Атырауской области постановление не принято по сей день. По информации регионального акимата, документ будет утвержден в ближайшее время.

    Автоматизированная подача заявок на субсидирование удобрений посредством портала gosagro.kz, исключающая «ручной» ввод данных, позволяет не допустить человеческий фактор при получении господдержки, а значит эффективно и рационально использовать бюджетные средства.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
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