696 алматинцев получили статус многодетной семьи с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала года статус многодетной семьи получили 696 человек, 318 из них выплачены пособия в проактивном формате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Алматы сообщили, что с мая прошлого года женщинам при рождении четвертого или более ребенка больше не требуется обращаться в ЦОН за пособием для многодетных, государство само предлагает оформить все удаленно по SMS-сообщениям.

Ранее чтобы оформить данное пособие нужно было обращаться в ЦОН, собрав пакет документов: заявление по форме, удостоверение личности, свидетельства о рождении детей и документ о заключении брака. Пособие назначалось с даты подачи заявления.

В случае рождения в семье четвертого и последующего ребенка женщина получает SMS-сообщение с предложением оформить не только свидетельство о рождении, пособие по рождению и уходу до года, но и пособие для многодетных семей.

«Все, что требуется – согласие клиента по SMS. Необходимые сведения подтягиваются из информационных систем госорганов. Идти в ЦОН не нужно. Необходимо, чтобы телефонный номер был зарегистрирован в базе мобильных граждан. За два месяца этого года такое пособие получили 696 алматинских семей. Из них 318 оформлены проактивно. Из 100 алматинских матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа» - 80 человек оформили документы проактивно», - говорит заместитель директора филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Алматы Фарида Бокижанова.

В Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают четыре и более несовершеннолетних ребенка или студентов дневной формы обучение до достижения ими 23 лет.

Многодетным матерям, родившим и воспитавшим 6 детей, вручается подвеска «Күміс алқа», а те, кто родил и воспитал 7 и более детей, награждаются подвеской «Алтын алқа». Размер пособия составляет 19 604 тенге.

«Мне не пришлось обращаться в ЦОН за оформлением пособия «Күміс алқа». Пришло SMS-сообщение с предложением оформить пособие, на что мне хватило согласия. На данный момент самое главное, чтобы ваш номер телефона был зарегистрирован в базе мобильных граждан. Очень удобно», - говорит многодетная мама Асель Сабитова.

В настоящее время пособие получают более 487 тысяч казахстанских семей. Из них 63 437 женщин являются обладательницами подвески «Алтын алқа», 138 571 – «Күміс алқа».

В 2022 году размер пособия многодетной семьи составляет:

- 49 100 тенге на 4 детей;

- 61 383 тенге на 5 детей;

- 73 666 тенге на 6 детей;

- 85 948 тенге на 7 детей;

- 98230 тенге на 8 детей;

+4 МРП на последующих детей.

Отмечается, что для получения SMS-сообщений от 1414 с предложением оформления услуг проактивно номер телефона должен быть зарегистрирован в базе мобильных граждан.



