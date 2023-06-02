68 бытовых убийств совершенно с начала года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За 5 лет, количество обращений в сфере быта увеличилось в 3 раза. Об этом сообщил Министр внутренних дел Марат Ахметжанов, представивший карту проблем Астаны в городском акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня СМИ и социальные сети пестрят публикациями о бытовых преступлениях. Эта проблема постепенно выходит из «тени». За 5 лет количество заявок увеличилось в 3 раза. Однако в 60% из них полиция не могла принять меры, поскольку пострадавшие отказывались подавать заявление. А без этого, согласно закону, мы не можем привлечь «домашних тиранов» к ответственности. С начала года совершено 68 убийств в быту», - сказал глава МВД.

Ранее сообщалось, что в Казахстане законодательно исключат возможность повторного примирения в случаях домашнего насилия.