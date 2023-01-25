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    67% казахстанских выпускников вузов устроились на работу

    25 Января 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане провели анализ трудоустройства выпускников вузов 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общее количество выпускников в 2021 году составило 81 393 человека. Рейтинг составлен из объективной информации. Всех выпускников мы анализируем по наличию пенсионных отчислений. Это объективный критерий, поэтому рейтинг максимально правдивый», - сообщил управляющий директор национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Азамат Бейсенбенов.

    По данным анализа, более 9,2 тысяч выпускников продолжили обучение в магистратуре, почти 3,7 тысяч ушли в отпуск по уходу за ребенком, 254 выпускника после окончания учебы пошли служить в армию (0,31%).

    «В ходе анализа мы определили, что выпускники в возрасте старше 29 лет поступали на бакалавриат на первое образование. Такое количество выпускников у нас составило 6 тысяч человек. 940 выпускников - иностранные граждане (1,6%). Из года в год у нас этот показатель увеличивается», - добавил спикер.

    По его словам, процент трудоустройства выпускников вузов из года в год увеличивается. В этом году средний процент трудоустройства составил 79%. С момента получения диплома в течение 12 календарных месяцев у 67% выпускников есть постоянные пенсионные отчисления, то есть они сразу же устроились на работу. 12% имеют условное трудоустройство, то есть непостоянное место работы.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Вузы Общество Трудоустройство
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