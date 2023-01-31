66 законодательных актов в сфере предпринимательства нуждаются в изменениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил необходимость внесения изменений в ряд законодательных актов в сфере предпринимательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предварительно выявлено порядка 66 законодательных актов, которые требуют изменений. Для правильной организации работы был предложен подход, апробированный в прошлом году. Рабочими группами вырабатываются поправки по каждой сфере регулирования и представляются на свод в Министерство нацэкономики», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, в настоящее время в Министерство, для формирования единого пула, уже поступили поправки по 15 сферам, осталось 17 сфер.

«После разработки и согласования, единый пул поправок планируется включить в проект Закона по вопросам ведения бизнеса (9ый-пакет), который находится на стадии внесения в Парламент. В этой связи, прошу поручить госорганам оперативно проработать с членами Рабочей группы свои поправки в кодексы/законы и в течении одной недели представить их в МНЭ для свода, а также обеспечить внесение поправок в подзаконные акты по компетенции», - добавил министр.



