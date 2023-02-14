66,2 млрд тенге составил объем инвестиционных доходов ЕНПФ с начала года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы ЕНПФ на конец января текущего года составили 14,8 трлн тенге, увеличившись с начала года на 224 млрд тенге или 1,5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 66,2 млрд тенге, пенсионных взносов – 156,1 млрд тенге, пенсионных выплат – 21,0 млрд тенге, досрочных изъятий – 11,4 млрд тенге», - сказал заместитель председателя Нацбанка РК Берик Шолпанкулов на заседании Правительства.

Он также добавил, что накопленная доходность пенсионных активов с момента консолидации составила 116,9% при накопленной инфляции 116,1%.

Ранее в Нацбанке отметили улучшение деловой активности в Казахстане.



