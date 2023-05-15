65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Об этом сообщила в социальных сетях компания QazTiqet, разработчик портала damubala.kz, передает МИА «Казинформ».

В 2023 году акимат Алматы выделил для реализации программы подушевого финансирования 16,2 млрд тенге, рассчитанных на 65 739 ваучеров, из них 30 495 - на спортивные секции, 35 244 - на творческие кружки. Это максимальный объем бюджетных средств, выделенных для посещения детьми бесплатных секций и кружков среди городов и областей страны. К примеру, в городе Астана выделено 6,5 млрд тенге, в городе Шымкент - 5,7 млрд, в Кызылординской области - 4,3 млрд и т.д.

В связи с подтверждением данных родителей посредством электронной цифровой подписи (подпункт 12) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об электронных документах и электронной цифровой подписи»), а также интеграцией с государственными базами данных, при переходе на новую платформу DamuBala высвободилось 22 781 место.

Таким образом, количество активных ваучеров с прошлого года составляет 42 958, высвободившихся - 22 781, общее число выдаваемых ваучеров - 65 739.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 3 Правил размещения государственных творческого и спортивного заказов для детей и юношества и их функционирования, утверждённых приказами министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 120 и 122, в целях распределения высвобожденных 22 781 места 3 и 10 мая текущего года осуществлен прием заявок на постановку в очередь в системе DamuBala. В итоге сформирована очередь из 55 889 заявок, при уже активных 42 958 ваучеров.

12 мая начата процедура выдачи свободного 22 781 ваучера. Согласно подпункта 14-4) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О культуре» и подпункта 20-7) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О физической культуре» ваучеры выдаются в пределах утвержденного объема финансирования.

Поскольку количество претендентов в очереди после выдачи ваучеров будет составлять 33 108, что значительно превышает объем средств, предусмотренных в бюджете, в 00:00 часов 13 мая, руководствуясь подпунктом 2) пункта 3 Правил размещения государственных творческого и спортивного заказов для детей и юношества и их функционирования, утверждённых приказами Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 120 и 122, на онлайн-платформе DamuBala постановка на очередь завершена.

В дальнейшем распределение мест в творческие кружки и спортивные секции среди очередников будет продолжаться по мере высвобождения мест. Уведомление об этом будет предоставляться своевременно.

Справочная информация: высвобождение мест производится по следующим причинам: переезд в другой город, отчисления ребенка из кружка или секций, отказ от ваучера, отсутствие ребенка по болезни и т.д.

Напоминаем, что все родители детей, имеющие уведомление о получении ваучера, до его активации имеют право на бесплатное посещение секции или кружка до двух раз в течение 10 дней. Это правило закреплено Приказами министра культуры и спорта Республики Казахстан №122 от 28 апреля 2021 года и №120 от 27 апреля 2022 года.

За эти 10 дней, согласно нормативно-правовым актам, вам необходимо подписать с поставщиком договор об оказании услуг и предоставить полный пакет документов для активации ваучера. Он включает в себя:

1) заявление на зачисление в спортивную секцию/творческий кружок в произвольной форме;

2) фотографию ребенка;

3) копию свидетельства о рождении ребенка;

4) медицинскую справку формы 027/у;

5) копию документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка.



