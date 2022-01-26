65% рынка труда в РК нуждается в выпускниках колледжей и краткосрочных курсов – Олжас Ордабаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В настоящее время в Казахстане 65% рынка труда нуждается в выпускниках колледжей или выпускниках краткосрочного обучения. Об этом сообщил заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году совместно с Министерством образования мы возьмемся за колледжи и актуализацию программы в колледжах. Потому что сейчас более 65% потребностей на рынке труда – это все-таки выпускники колледжей или даже выпускники краткосрочного обучения, это люди, которым не требуется сидеть за партой 4 года. Большая задача – трансформировать мышление и восприятие колледжей - не обязательно высшее образование, чтобы получить путевку в жизнь», - сказал Олжас Ордабаев, выступая на телеканале «Хабар 24» в программе «Интервью».

Также он рассказал о пилотном проекте «Мобильные центры занятости», который реализовывался в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Мобильные офисы с консультантами располагались: в густонаселенных районах городов, в спальных районах, на базарах, где есть много непродуктивно занятых. Выяснилось, что большинство молодых людей не знают о государственных мерах поддержки.

«Более 35% ребят, которые к нам обратились вне зависимости от того, есть у них компетенции или нет, есть у них опыт или нет, хотели получить именно руководящую должность, рассматривали только руководящие должности», - добавил О. Ордабаев.

Напомним, заместитель председателя правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Олжас Ордабаев озвучил статистику трудоустройства выпускников вузов и колледжей в течение первого года после выпуска.



