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    65% материально-технической оснащенности воинских частей МЧС требует обновления

    28 Мая 2023, 22:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Материально-техническая оснащенность воинских частей гражданской обороны составляет 80 %, из которых 65 % требуют обновления. Такие данные приводятся в Комплексном плане первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023 - 2027 годы, размещенном в ИПС «Әділет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На вооружении подразделений МЧС имеется 3 875 единиц автотехники различного функционального назначения, 119 713 единиц оборудования и снаряжения, 33 воздушных судна», - отмечено в документе.

    Согласно приведенным данным, порядка 500 единиц пожарной техники 70-90-х годов выпуска выработали эксплуатационный ресурс и подлежат списанию. За последние 5 лет приобретено только 305 пожарных автомобилей, при этом списана 621 единица техники.

    Материально-техническая оснащенность воинских частей гражданской обороны составляет 80 %, из которых 65 % требуют обновления.

    «С целью повышения уровня охвата обеспечением экстренной медицинской помощью аварийно-опасных участков республиканских дорог планируется дальнейшее расширение инфраструктуры трассовых медико-спасательных пунктов. Из 44 единиц медико-спасательного транспорта МЧС всего 11 оснащены медицинским оборудованием, соответственно, отсутствует возможность оказать экстренную медицинскую помощь в полном объеме, проводить отслеживание состояния здоровья пострадавшего на этапе эвакуации или транспортировки (из 40 единиц реанимобилей у 26 износ составляет 100 %, 14 единиц - 95 %). Отсутствует медико-спасательный транспорт, оснащенный аварийно-спасательным оборудованием для деблокировки пострадавших из поврежденного автотранспорта», - сообщается в проекте комплексного плана.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МЧС
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