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    63 опасных для купания участка выявили на реке Сырдарья

    9 Апреля 2023, 02:05

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области готовятся к купальному сезону, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на водоемах и к работе в экстренном режиме на период купального сезона этого года в постоянной готовности будут находиться 150 человек и 45 единиц техники, а также 69 человек оперативно-спасательного отряда, у которых на вооружении 23 единицы плавательных средств, 50 единиц водолазного оборудования и снаряжения, 19 единиц техники, созданы запасы горюче-смазочных материалов.

    За последние 5 лет на водоемах области выявлено 63 опасных для купания участков на реке Сырдарья. На местах установлено 109 предупреждающих знаков и 55 билбордов.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Кызылординская область МЧС Вода Кызылорда
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