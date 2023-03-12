Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    63 граждан Узбекистана эвакуировали на трассе в Актюбинской области

    12 Марта 2023, 18:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Поломка автобуса произошла на трассе Карабутак – Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    «12 марта в Актюбинской области на 144 участке трассы Карабутак - Костанай Айтекебийского района из-за неисправности остановился автобус. К месту вызова направили спасателей и технику.

    Благодаря оперативным действиям спасателей 63 гражданина Узбекистана размещены в школе Айтекебийского района», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

    Напомним, в начале марта в Актюбинской области из снежных заносов эвакуировали 106 узбекистанцев.

    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Регионы МЧС ДЧС Спасение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
    150 тонн воды сбросили на горящий камыш в Акмолинской области
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    Министр по ЧС поблагодарил волонтеров за помощь спасателям в тушении пожара в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая