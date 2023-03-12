63 граждан Узбекистана эвакуировали на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Поломка автобуса произошла на трассе Карабутак – Костанай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«12 марта в Актюбинской области на 144 участке трассы Карабутак - Костанай Айтекебийского района из-за неисправности остановился автобус. К месту вызова направили спасателей и технику.

Благодаря оперативным действиям спасателей 63 гражданина Узбекистана размещены в школе Айтекебийского района», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, в начале марта в Актюбинской области из снежных заносов эвакуировали 106 узбекистанцев.

Фото: пресс-служба МЧС РК



