Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.9 eur/kzt 482.16

    rub/kzt 5.54 cny/kzt 63.46
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учет с ущербом в 500 млн тенге в Акмолинской области

    30 Мая 2023, 20:18

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факты незаконной постановки на учет на сумму 500 млн тенге выявили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В середине мая сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области в взаимодействии со службой внутренней безопасности НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан«области выявлены факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов – 62 автотранспортных средства, ввезенных из-за рубежа.

    «Сумма ущерба составила 500 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков государственных наград», - сообщили в полиции.

    Кроме того, установлен 30-летний парень, причастность которого проверяется.

    «Данное дело передано в департамент экономических расследований. Полицейские продолжают проверку», - отметили в департаменте полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    МВД РК Правительство для граждан Авто
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девочка выпала с девятого этажа в Астане
    Установлены личности пяти погибших лесничих в области Абай
    Пытавшегося спрыгнуть с 4 этажа мужчину спасли в Атырау
    Оружие и боеприпасы хранил дома житель Алматинской области
    Популярное
    1 Президент РК дал поручение Правительству задействовать все ресурсы для противодействия пожарам в области Абай
    2 Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу МЧС Юрия Ильина
    3 Скончался Бердибек Сапарбаев
    4 В Атырау и Актобе ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    5 Лихорадку денге выявили у жителя Павлодара после поездки в Таиланд