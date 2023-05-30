62 авто из-за рубежа незаконно поставили на учет с ущербом в 500 млн тенге в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Факты незаконной постановки на учет на сумму 500 млн тенге выявили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В середине мая сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП Акмолинской области в взаимодействии со службой внутренней безопасности НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан«области выявлены факты незаконной постановки на учет с использованием подложных документов – 62 автотранспортных средства, ввезенных из-за рубежа.

«Сумма ущерба составила 500 млн тенге. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков государственных наград», - сообщили в полиции.

Кроме того, установлен 30-летний парень, причастность которого проверяется.

«Данное дело передано в департамент экономических расследований. Полицейские продолжают проверку», - отметили в департаменте полиции.



