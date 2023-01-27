Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туризм

    610 тысяч иностранных туристов посетили Казахстан в прошлом году

    27 Января 2023, 14:23

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил, что число иностранных туристов, посетивших Казахстан в 2022 году, увеличилось в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За девять месяцев прошлого года мы видим, что 610 тысяч иностранных туристов посетили нашу страну. Мы сейчас в рамках концепции рассматриваем и хотели бы довести число посещений Казахстана иностранными туристами до 4 млн. Это дает огромный импульс развитию всем отраслям экономики, это создание новых рабочих мест, это создание новых условий, это поступление налогов в бюджет. Еще это конкурентная среда, когда есть конкуренция всегда качество улучшается», - сказал Асхат Оралов, отвечая на вопросы журналистов после выездного заседания коллегии ведомства.

    В ходе заседания было отмечено, что по итогам аналогичного периода в 2021 году за девять месяцев Казахстан посетили 208,5 тысяч иностранных путешественников. Динамика положительным образом отразилась на экспорте услуг, который в 2022 возрос до 1,3 миллиарда долларов США. В 2021 году сумма экспорта за тот же период составила 395 миллионов долларов.

    «Министерством разработаны пять приоритетных маршрутов по Казахстану, которые войдут в основу «Гранд-тура Казахстана». Это уже пользующиеся спросом привлекательные маршруты. Не все из них готовы принимать большое количество туристов. Поэтому мы планируем вместе с акиматами улучшить инфраструктуру и создать условия для туристов вдоль выбранных маршрутов. Также будет вестись работа по обучению и повышению квалификации сотрудников сферы туризма, продвижению туров на целевых рынках вместе с туроператорами», - добавил Асхат Оралов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Туризм Минкультуры Путешествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    В сфере туризма есть 49 проектов, нуждающихся в финансировании – Минкультуры РК
    Необходимы новые объекты горнолыжного туризма – Минкультуры РК
    Возродить ежегодную премию в туристической отрасли предлагают в РК
    Взимать Bed tax с иностранных туристов начинают в гостиницах Казахстана
    Популярное
    1 47 нелегальных таксистов привлекли к ответственности транспортные полицейские
    2 Скончалась сенатор Гульмира Каримова
    3 Нанесения лезвием надрезов ребенку в центре «Рабиға хиджама» расследовали в Атырау
    4 Сенат одобрил закон о цифровых активах в РК
    5 По факту лечения хиджамой младенца в Атырау будет проведена проверка
    Новости партнеров