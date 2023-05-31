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    610,8 млн тенге выделили в Жамбылской области на детский лагерь в бывшей резиденции Главы государства

    31 Мая 2023, 19:57

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Круглогодичный образовательно-оздоровительный детский лагерь открывают на базе бывшей резиденции Главы государства в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы акимата Жамбылской области, на открытие нового областного образовательно-оздоровительного центра в этом году выделено 610,8 миллиона тенге.

    «Для организации детского досуга в регионе ведется большая работа по восстановлению старых и постройке новых оздоровительных лагерей. Например, в этом году расположенная в пригороде Тараза Президентская резиденция была передана акимату. Выделено 610,8 миллиона тенге на открытие 40-местного областного образовательно-оздоровительного центра «Мөлдір бұлақ», который будет работать круглый год на месте бывшей резиденции», - сообщили в ведомстве.

    В феврале этого года, выполняя поручение Главы государства Касым-Жомарта Токаева по передаче в стране президентских резиденций для нужд детей, в Жамбылской области сразу определились с назначением передаваемого детям объекта.

    «Согласно поручению Президента Республики Казахстан, мы создали рабочую группу, которая после визуального осмотра объекта должна была определить, для чего этот объект годится, - сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев. - В качестве вариантов рассматривались возможности открытия круглогодичного детского оздоровительного лагеря либо профилактория для детей с ограниченными возможностями. Остановились на варианте образовательно-оздоровительного центра. В нашей области появится еще один объект для детей».

    Бывшая резиденция Главы государства находится в 15 километрах от Тараза, близ населенных пунктов Жалпак-тобе и Гродиково, в живописных природных местах Жамбылского района. К этому объекту проложена хорошая дорога. Вокруг здания резиденции имеется благоустроенная прилегающая территория.

    Этим летом жамбылские дети отдохнут в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях, расположенных в живописных урочищах Жамбылского, Жуалынского, Байзакского, Кордайского, Меркенского, Рыскуловского и Сарысуского районов. Из имеющихся 11 загородных оздоровительных лагерей - четыре государственные, два доверительные и пять частных.

    По информации областного управления образования, 201 046 учащихся 1 - 10 классов жамбылских школ завершают 2022 - 2023 учебный год. Местные власти обещают стопроцентный охват школьников летним оздоровительным отдыхом. На летний отдых детей из многодетных, малообеспеченных семей из местного бюджета выделено 434,9 млн тенге.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Регионы Дети
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