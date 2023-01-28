61 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 28 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 731 человек (–1 586+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 620 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По данным Минздрава РК, 59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. Еще два человека обратились с симптомами ковидной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

• на аппарате ИВЛ – 1 пациент.



