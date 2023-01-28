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    61 человек заболел коронавирусом в Казахстане за сутки

    28 Января 2023, 10:22

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 28 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 731 человек (–1 586+ и 145 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 620 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По данным Минздрава РК, 59 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. Еще два человека обратились с симптомами ковидной пневмонии.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент,

    • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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