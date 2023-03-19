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    609 детей родилось в Казахстане в день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов

    19 Марта 2023, 22:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для пациентов, которые лечатся в стационарах, организовали условия для голосования по месту госпитализации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    «19 марта в Казахстане родились 609 детей: 312 мальчиков, 297 девочек и одна двойня. Для пациентов, находившихся сегодня на лечении в стационарах республики, были организованы условия для голосования по месту госпитализации», - сказано в сообщении ведомства.

    Напомним, в 21:00 завершилось голосование на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов во всех регионах Казахстана. По данным на 22:00, явка казахстанцев на выборы составила 54,19%.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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