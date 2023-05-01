Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    6000 домбристов приняли участие в акции в Актюбинской области

    1 Мая 2023, 14:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Акция Dombyra party «Ел бірлігі: қасиетті домбыра», посвящённая празднованию Дня единства народа Казахстана, прошла сегодня во всех районах Актюбинской области и г. Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    В ней приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, представители общественности, жители и гости города.

    Глава региона отметил, что День единства народа Казахстана олицетворяет собой дружбу, патриотизм и мир.

    «Наша независимость неразрывно связана с единством, общественным согласием и стабильностью. Очень символично, что сегодня в День единства мы проводим мероприятие «Ел бірлігі: қасиетті домбыра», ведь домбра является главным символом музыкальной культуры казахского народа. Звуки великой степи наполнили все районные центры, Актобе. Свою любовь к национальному музыкальному инструменту одновременным исполнением бессмертных произведений выдающихся композиторов казахского народа выразили 6000 детей. Спасибо вам большое за это. С таким подрастающим поколением Казахстан ждёт великое будущее», - подчеркнул глава региона.


    В Актобе Dombyra party одновременно прошла в нескольких местах: перед зданием Өнер орталығы, Академией творчества, у памятника Есет-батыра в мкр им. Есет-батыра.

    Участники мероприятия исполнили кюи А. Жубанова «Би», Курмангазы «Балбырауын» и А. Желдибаева «Ерке сылқым».

    Аким области вручил учащимся некоренной национальности, посещающим кружки по обучению казахским музыкальным инструментам, домбру. В целях поддержки талантливой молодёжи ещё нескольким ребятам вручены сертификаты на запись песен в музыкальной студии.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Актюбинская область День единства народа Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    День открытых дверей посольства РК прошел в Вашингтоне
    Как музей в Сортобе хранит истории жителей села
    Национальный турецкий музыкальный инструмент подарили Димашу в Анталье
    Асхат Оралов посетил социальные объекты в Атырауской области
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    3 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    4 Крупный пожар на окраине Петропавловска локализован
    5 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    Новости партнеров