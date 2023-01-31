Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.51 eur/kzt 498.69

    rub/kzt 6.53 cny/kzt 68.18
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    600 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в Костанайскую область

    31 Января 2023, 05:21

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На этот год перед костанайским регионом поставлена задача по привлечению 600 миллиардов тенге инвестиций. Такое поручение озвучил в ходе совещания аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На своей странице в Instagram Кумар Аксакалов отмечает, что за прошлый год было сделано многое, но цели в этом году куда больше.

    «Учитывая все недочеты в этом году, необходимо основной упор сделать на следующее: привлечение инвестиций и реализации проектов промышленности на 600 млрд тенге. Для дальнейшей диверсификации экономики необходимо улучшить работу по привлечению инвестиций и реализации новых проектов. На текущий год для нас задача - это привлечение 600 млрд тенге инвестиций», - сообщил глава региона.

    Также аким поручил провести работу по строительству товарно-молочных ферм, диверсификации посевных площадей и развитию животноводства, а также акцентировал внимание на обеспечении населения качественной питьевой водой и автомобильными дорогами.

    «Необходимо определить наиболее уязвимые участки сетей и запланировать мероприятия по их ремонту. На участках, где требуется реконструкция сетей, в срочном порядке необходимо разработать ПСД, - отметил Аксакалов. — Средства будут выделены на ближайшей сессии областного маслихата. На все виды работ необходимо разработать годовой и месячный графики работ, чтобы было четко и понятно».

    В итоге акимам городов и районов в целях оперативного реагирования, а также предотвращения аварийных ситуаций было поручено до 1 июня текущего года произвести техническое обследование всех сетей.

    Фото-пресс-служба акима области

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Акимат Регионы Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новую программу «Тариф в обмен на инвестиции» в электроэнергетической отрасли разрабатывают в РК
    Патрульные в Рудном спасли ребенка во время приступа эпилепсии
    Астана недополучает значительные объемы инвестиций - Глава государства
    Полтора миллиона тенге получили костанайцы за факты о коррупции
    Популярное
    1 Три причины отказа для участия в льготном автокредитовании
    2 Тонущих в реке женщину с собакой спасли в Астане
    3 Первые 761 человек смогут подать онлайн-заявку на льготное автокредитование в РК с 6 февраля
    4 Турция начала расследование в отношении устроивших сожжение Корана в Швеции, Дании и Нидерландах
    5 Китайские ученые впервые клонировали корову молочной породы
    Новости партнеров