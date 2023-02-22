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    60-квартирный дом сдали в эксплуатацию в Урджаре

    22 Февраля 2023, 21:41

    УРДЖАР. КАЗИНФОРМ - В Урджаре сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом. В этот дом планируется расселение малообеспеченных семей, детей-сирот, инвалидов I и II групп. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Как отметил аким района Нуржан Токсеитов на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций Абайской области, в рамках программы «Одноэтажный Восток» введено в эксплуатацию 33 квартиры в селах Маканчи (9 квартир), Таскескен (2 квартиры) и Акжар (22 квартиры) на сумму 456,4 млн тенге.

    «Из 53 населенных пунктов района 40 или 75,5% обеспечены централизованным водопроводом. В остальных 13 населенных пунктах района ведется планомерная работа по решению проблем с питьевой водой. В отчетном 2022 году на водопроводные сооружения в 5 населенных пунктах (Баркытбел, Айтбай, Лайбулак, Жанай, Каратал) направлены средства. Работы продолжатся в 2023 году», - отметил Токсеитов.

    Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в районе в 2022 году составила 16 034 м2, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 100,4% или на 71 м2, в 2021 году было 15 963 м2.

    В 2022 году из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства водопровода в селах Бекет и Казымбет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Строительство Жилье Абайская область
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