60 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Абайской области

АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозском районе на 40 км трассы Аягоз-Урджар эвакуировали 60 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«В 12:04 поступило сообщение о том, что в Аягозском районе на 40 км трассы Аягоз-Урджар требуется эвакуация 60 человек. На место происшествия направили 4 человек личного состава пожарной части №13 на технике высокой проходимости «Вахта», а также военнослужащих воинской части 10810 МО РК на двух единицах МТЛБ и «КамАЗе»-вездеходе», - сообщили в министерстве по ЧС.

На месте провели расчистку снега. В сопровождении сотрудников ОЧС Урджарского района колонной из 10 авто выехали в сторону 92 км трассы Алматы - Усть-Каменогорск, а также в направлении Аягоза выехал 41 человек на технике высокой проходимости КУНГе (вахта) и 10 единиц транспорта. Два водителя отказались от эвакуации и остались в придорожном кафе «Еркебулан 3».

«Первая колонна в 22:10 прибыла в Аягоз. 31 человека разместили в здании ДЮСШ, 10 человек разместили у родственников. Вторая колонна в составе 31 легкового авто, 1 газели, 2 фур и 1 коммерческого автобуса с трассы Алматы - Усть-Каменогорск прибыли в 03:50 в Аягоз в составе более 130 человек. В медицинской помощи не нуждались, их расположили в ДЮСШ Аягоза, часть - отправились к родственникам», - пояснили в ведомстве.

Ранее заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП Карагандинской области Талгат Оспанов заявил, что водителям грозят штрафы за выезд на закрытые в непогоду трассы.





Фото:gov.kz