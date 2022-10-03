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    60 авто водворили на штрафстоянку в Мангистауской области за три дня

    3 Октября 2022, 14:45

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» за три дня на штрафную стоянку водворили 60 автомобилей в Мангистауской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В целях повышения транспортной дисциплины среди водителей, снижения количества дорожно-транспортных происшествий, предупреждения нарушений правил дорожного движения в Мангистауской области с 29 сентября по 1 октября проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За три дня мероприятия выявлено 1264 правонарушения.

    Наиболее частые нарушения - непристегивание ремня безопасности и использование мобильного телефона при управлении автомобилем. В отношении водителей составлено 338 протоколов по статье 593 КоАП РК, и 194 по статье 591 КоАП РК.

    Кроме того, полицейскими выявлены 35 водителей, управлявших автомобилем без прав. На дорогах области правоохранителями остановлено 5 водителей, ранее лишенных права управления. Также 7 водителей привлечены к ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    В ходе ОПМ к ответственности привлечены 196 пешехода, которые пересекли дорогу в неустановленном месте. За три дня на штрафстоянку водворены 60 автомобиля за различные правонарушения и изъято 48 государственных знаков транспортных средств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Транспорт Видео Мангистауская область МВД РК
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