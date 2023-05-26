570 км дорог отремонтируют в Западно-Казахстанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Западно-Казахстанской области планируется отремонтировать 570 км дорог на сумму 74 млрд тенге. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое внимание уделяется автомобильным дорогам республиканского значения. В частности, запланирован капитальный ремонт автодорог «Казталов – Жанибек – граница РФ» и «Онеге – Бисен – Сайкын» протяженностью 245 км. В настоящее время капитально отремонтировано 125 км. Согласно официальным данным республиканского учреждения «КазАвтоЖол», работы по укладке нижнего слоя оставшихся 120 км дорог будут завершены в текущем году», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также, по его словам, ведутся работы на двух участках автодороги «Подстепное-Федоровка-граница РФ» протяженностью 144 км, на остальных двух участках до конца года будут определены подрядчики и начаты работы.

Что касается местных дорог, то в текущем году планируется отремонтировать 332 км областных и районных дорог на сумму 27 млрд тенге. Кроме того, в этом году будет отремонтирована 61 улица областного центра – города Уральска. В настоящее время завершено строительство 4-х улиц.

«В результате по итогам года имеется возможность довести долю местных автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 52%», - заключил Нариман Турегалиев.



