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    570 км дорог отремонтируют в Западно-Казахстанской области

    26 Мая 2023, 14:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Западно-Казахстанской области планируется отремонтировать 570 км дорог на сумму 74 млрд тенге. Об этом сообщил аким региона Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особое внимание уделяется автомобильным дорогам республиканского значения. В частности, запланирован капитальный ремонт автодорог «Казталов – Жанибек – граница РФ» и «Онеге – Бисен – Сайкын» протяженностью 245 км. В настоящее время капитально отремонтировано 125 км. Согласно официальным данным республиканского учреждения «КазАвтоЖол», работы по укладке нижнего слоя оставшихся 120 км дорог будут завершены в текущем году», - сказал Нариман Турегалиев во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    Также, по его словам, ведутся работы на двух участках автодороги «Подстепное-Федоровка-граница РФ» протяженностью 144 км, на остальных двух участках до конца года будут определены подрядчики и начаты работы.

    Что касается местных дорог, то в текущем году планируется отремонтировать 332 км областных и районных дорог на сумму 27 млрд тенге. Кроме того, в этом году будет отремонтирована 61 улица областного центра – города Уральска. В настоящее время завершено строительство 4-х улиц.

    «В результате по итогам года имеется возможность довести долю местных автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии до 52%», - заключил Нариман Турегалиев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Строительство Дороги
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