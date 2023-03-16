Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 455 eur/kzt 492.13

    rub/kzt 5.94 cny/kzt 66.11
Прогноз погоды
Астана+4+6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    57 казахстанских школьников стали призерами двух международных олимпиад

    16 Марта 2023, 17:34

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В городе Алматы завершены международные математические олимпиады Азиатско-Тихоокеанская и Шелковый путь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

    По информации республиканского научно-практического центра «Дарын», в двух международных интеллектуальных соревнованиях определены 57 победителей. Всего в соревнованиях приняли участие 157 школьников из всех регионов страны.

    «Местные оргкомитеты стран-участниц получили от координационных комитетов условия задач и критерии оценивания, и самостоятельно провели олимпиады в своих странах в одно и то же время. Дистанционная форма проведения олимпиад позволила большому количеству школьников принять участие в этих престижных международных соревнованиях», - рассказал заместитель директора РНПЦ «Дарын» Нурлан Жумагельды.

    Напомним, в Азиатско–Тихоокеанской математической олимпиаде принимали участие школьники из 38 стран: Аргентины, Австралии, Канады, Гонконга, Индонезии, Японии, Кореи, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, России, Сингапура, США и Турции. В международной математической олимпиаде «Шелковый путь» соревновались учащиеся из стран, расположенных вдоль Великого шелкового пути.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Минпросвещения РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кокшетауские старшеклассники разработали устройство для мониторинга состояния сельхозугодий
    Не у всех детей на учете в психдиспансере есть образовательные потребности – Минпросвещения РК
    Популярное
    1 Кайрат Боранбаев выступил с последним словом в суде
    2 Землю в Алматы и миллиарды тенге конфискуют у Кайрата Боранбаева
    3 Шторм ожидается в большинстве регионов страны
    4 Экс-аким Кентау Рашид Аюпов находится в СИЗО в Астане
    5 КНБ задержал участников международного наркосиндиката
    Новости партнеров