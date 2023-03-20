Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    57 граждан удалили с избирательных участков во время выборов - МВД РК

    20 Марта 2023, 00:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С избирательных участков во время проведения выборов удалены 57 граждан. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам председателя Комитета, в целом обстановка в стране и на избирательных участках стабильная. Нарушений общественного порядка не допущено.

    «Всего согласно актам председателей с избирательных участков удалено 57 граждан: в городе Астане - 21, Актюбинской области - 8, Карагандинской - 7, в городе Алматы, Кызылординской области - по четыре, в СКО, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской областях - по два, в Шымкенте, Туркестанской и Павлодарской, Жетысуской и Улытауской областях по одному», - сообщил глава Комитета в эфире онлайн-телемарафона.

    Он уточнил, что сотрудники полиции не допустили нарушений прав лиц при исполнении актов об удалении граждан.

    Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что сегодня в течение дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы МВД РК Выборы в Мажилис Выборы в маслихаты-2023
    Новости по теме
    Новости по теме
    Самую крупную партию наркотиков за последние 10 лет изъяли в СКО
    Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Экибастузе
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
    Новости партнеров