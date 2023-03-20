57 граждан удалили с избирательных участков во время выборов - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С избирательных участков во время проведения выборов удалены 57 граждан. Об этом сообщил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам председателя Комитета, в целом обстановка в стране и на избирательных участках стабильная. Нарушений общественного порядка не допущено.

«Всего согласно актам председателей с избирательных участков удалено 57 граждан: в городе Астане - 21, Актюбинской области - 8, Карагандинской - 7, в городе Алматы, Кызылординской области - по четыре, в СКО, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской областях - по два, в Шымкенте, Туркестанской и Павлодарской, Жетысуской и Улытауской областях по одному», - сообщил глава Комитета в эфире онлайн-телемарафона.

Он уточнил, что сотрудники полиции не допустили нарушений прав лиц при исполнении актов об удалении граждан.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили, что сегодня в течение дня зафиксированы нарушения со стороны 25 лиц.



