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    56 кг наркотиков изъяли у жителя Мангистауской области

    2 Марта 2023, 13:43

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Мангистауской области в Актау был задержан 41-летний подозреваемый. передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При проведении обыска в салоне автомашины на переднем сидении стражи порядка обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество растительного происхождения, похожее на марихуану, также под сиденьем был обнаружен пакет с 14 самодельными свертками из одноразовых пакетов, в которых находилось такое же вещество. Общий вес составил 1,5 кг.

    При обыске автомашины Mercedes-Benz Е-190, принадлежащей знакомому подозреваемого, было изъято три тентовых мешка, в которых находились еще 55 кг вещества.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта в особо крупном размере». Назначена судебно-химическая экспертиза для исследования изъятых веществ. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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