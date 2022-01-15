Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    546 уголовных дел возбудили по фактам массовых беспорядков и терроризма в Казахстане

    15 Января 2022, 21:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Генеральной прокуратуре сообщили, что следственно-оперативные группы расследуют 546 уголовных дел по факту массовых беспорядков в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня следственно-оперативные группы расследуют 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - убийствам», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

    Водворены в ИВС 672 подозреваемых в совершении преступлений, из них 446 с санкции суда взяты под стражу.

    «После проверки документов и ввиду отсутствия основания для задержания органами прокуратуры освобождено около 100 человек. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - отметил Серик Шалабаев.

    Он также заявил, что в целях обеспечения прав граждан в уголовном процессе, налажены взаимодействия с уполномоченным по правам человека, участниками национального превентивного механизма и Национального совета общественного доверия. Им обеспечен доступ в места содержания доставленных и задержанных лиц с целью независимой проверки, возможных случаев жесткого обращения и непредоставления медицинской помощи и защитников.

    «На данный момент в прокуратуру поступило 32 обращения на действия органов правопорядка. Доводы проверяются. Если граждане считают, что их права нарушены, просим обращаться в колл-центр ГП по номеру «115», - уточнил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры.

    Ранее в Генеральной прокуратуре озвучили общее число погибших граждан в результате массовых беспорядков и террористических атак в стране. По данным правоохранительных органов, погибли 225 человек.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Алматинская область Борьба с преступностью Генпрокуратура Теракт в Алматы Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников в отделении Kaspi bank
    Охрана банка немедленно активировала тревожную кнопку – Kaspi Bank о захвате заложников в Астане
    Костанайца арестовали за неуплату налога на транспорт
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи