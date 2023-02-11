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    54 факта пересечения границы людей с двойным гражданством выявили в РК

    11 Февраля 2023, 13:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В январе 2023 года Пограничной службой КНБ РК в пунктах пропуска выявлено 54 факта пересечения границы лицами, имеющими двойное гражданство. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

    Основная часть правонарушений приходилась на граждан России, Турции и Китая. Задержанные переданы в органы полиции для дальнейшего разбирательства.

    Пограничной службой продолжается усиленная работа по выявлению лиц с двойным гражданством на каналах международного сообщения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Пограничники КНБ
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