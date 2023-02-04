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    510 транспортных средств легализовали за 10 дней в Акмолинской области

    4 Февраля 2023, 10:27

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области за 10 дней легализованы 510 транспортных средств, из которых 50 были ввезены из Армении, 457 – из России, два – из Грузии и одно из Монголии. Об этом сообщил на прошедшем брифинге начальник процессингового центра департамента полиции Акмолинской области Аслан Буканов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, с 23 января текущего года начата легализация иностранных автомашин, ввезенных в Казахстан до 1 сентября 2022 года. В первый день легализации мы действительно столкнулись с некоторыми проблемами. Было очень много отказов по заявлениям по техническим причинам, таким, как, например, при подаче заявления ВИН-код автомашины вводился кириллицей, тогда как надо было делать это на латинице. Или такая причина – у человека имеется генеральная доверенность на снятие с учета и продажу, то есть на свое имя он зарегистрировать автомобиль не сможет, только продать. А значит, заявление на легализацию должен подавать тот человек, на кого она будет оформлена в последующем, но, несмотря на это, гражданин подает заявление на легализацию, пройдя все этапы, и при сдаче документов ему поступает отказ», - поделился спикер.

    Несмотря на такие технические проблемы, за 10 дней в регионе были легализованы 510 транспортных средств, из которых 50 были ввезены из республики Армения, 457 – из Российской Федерации, два – из Грузии и одна из Монголии.

    «Естественно, есть недовольство со стороны некоторых граждан, так как проверка транспортного средства производится не всегда быстро. Но главное – качественно. Представьте себе ситуацию: мы легализуем автомашину, а спустя время владелец выедет на ней в Российскую Федерацию, и эту машину там изымут в связи с нахождением там в розыске, вот здесь уже точно будет виновато государство, что легализовало криминальную автомашину. Поэтому сейчас наша задача не допустить регистрации автомашин, которые могут находиться в розыске или иметь какие-либо ограничения в иностранном государстве», - пояснил А. Буканов.

    Вместе с тем, по словам спикера, имеются технические проблемы с базами данных, однако проблему каждого владельца рассматривают индивидуально.

    «Сканируем документы, отрабатываем их, составляем списки машин, которые впоследствии отправляем в Комитет административной полиции МВД РК для корректировки и заливки в базу данных. Далее данные владельцы уже на следующий день подают повторное заявление и успешно производят регистрацию автомашины. К примеру, вчера мы легализовали 50 автомашин, ввезенных из Российской Федерации, и 11 – из Армении», - заключил А. Буканов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Транспорт Легализация. Приватизация Общество
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