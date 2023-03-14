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    51 дом подтоплен из-за паводков в ЗКО и Актюбинской области

    14 Марта 2023, 12:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Наиболее сложная паводковая ситуация находится на территории ЗКО и Актюбинской области. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас наиболее сложная ситуация находится на территории Западно-Казахстанской и Актюбинской областей. В общей сложности на сегодняшний час 51 дом подтоплен, 45 - на территории ЗКО и шесть - на территории Актюбинской области. Было эвакуировано более 240 человек, свыше 20 человек разместились в пунктах временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам. Работы сейчас по мониторингу ситуации продолжается», - сообщил журналистам Юрий Ильин после заседания Правительства.

    Ранее в МЧС заявили, что в Западно-Казахстанской области продолжаются активные противопаводковые мероприятия. Только за истекшие сутки на опасных участках набрано и уложено порядка 4 тысяч штук мешков с инертными материалами, откачано более 25 тысяч кубометров воды.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Актюбинская область Западно-Казахстанская область Паводок МЧС
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