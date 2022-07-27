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    500 тыс. доз вакцины QazVac планируют получить в сентябре

    27 Июля 2022, 15:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поставки следующей партии вакцины QazVac в объеме 500 тыс. ожидаются в сентябре. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается QazVac, то на сегодня мощность завода позволяет ежемесячно производить до 500 тыс. до вакцины. Этого объема достаточно, чтобы закрыть потребность нашей страны в вакцине против КВИ», - сказала Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в СЦК.

    Она уточнила, что вакцина QazVac производится в Казахстане.

    «500 тыс. доз QazVac мы заявили. У нас есть 1,5 млн доз вакцины. Если считать месячное потребление, то в среднем используется до 400 тыс. доз», - добавила вице-министр здравоохранения.

    По словам А. Есмагамбетовой, на август и сентябрь вакцин хватает.

    «Сейчас мы заранее начали работу по выделению средств из резерва Правительства на закуп Pfizer и QazVac до конца года. Я думаю, что QazVac получим к сентябрю. До этого того объема, что у нас есть, достаточно», - заверила вице-министр здравоохранения.

    Как сообщалось, в Казахстане есть около 1,5 млн доз вакцин от коронавируса.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация QazVaс
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