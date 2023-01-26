500 сбоев зафиксировано в инфосистемах госорганов в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил проанализировать сбои в информационных системах государственных органов, передает корреспондент «Казинформ».

«В целях централизации и интеграции всех информационных систем госорганов, а также повышения эффективности их работы Главой государства поручено принять меры по переходу на платформенную модель цифровизации. Несмотря на приоритетность данной работы её реализация затянулась. За прошлый год была утверждена только техническая документация, а сама платформа не обеспечена соответствующей инфраструктурой», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Глава кабмина подчеркнул, что министерству нужно ускорить работу по всем направлениям данного проекта и завершить в установленные сроки – к декабрю 2025 г.

«Особое внимание хочу обратить также на вопросы бесперебойности работы информационных систем госорганов, функционирующих на ведомственном уровне. За прошлый год зафиксировано порядка 500 сбоев с общим временем простоя более 700 часов», - отметил Премьер-Министр.

По его словам, данные отрицательные факты министерству нужно детально проанализировать и в месячный срок выработать механизм обеспечения госорганами бесперебойной работы своих информсистем с возложением персональной ответственности на цифровых вице-министров.

«Цифровым вице-министрам нужно обеспечить качественное исполнение данных KPI, а Министерству цифрового развития надо провести оценку эффективности их работы и проинформировать Правительство», - добавил Премьер-Министр.



