500 мероприятий проведут в юбилейный год Независимости РК в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 500 праздничных мероприятий, вошедших в цикл проектов «Тәуелсіздікке тағзым», пройдут в Акмолинской области в текущем году в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении культуры, архивов и документации Акмолинской области, среди самых ярких имиджевых проектов, посвященных юбилейной дате, можно выделить 30 основных.

«Впервые состоится премьера одноактного балета хореографического коллектива ДК «Кокшетау» «Тәуелсіздік» тұғыры» балетмейстера-постановщика, старшего преподавателя Казахской национальной академии хореографии, обладателя премии Елбасы Анвары Садыковой. Не менее яркими станут гала-концерт «Асқақта алыптар аймағы» в рамках ІІ Республиканского фестиваля искусств «Сәлем, Елорда», в котором примут участие артисты филармоний Казахстана совместно с Казахконцертом, Первый республиканский песенный фестиваль – конкурс имени талантливого певца, исполнителя традиционных песен Кажыбая Жахина «Арқаның Айбозы» и международный айтыс акынов тюркоязычных стран», - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Акмолинский областной русский драматический театр порадует премьерой спектакля «Декабрь. Площадь». Казахский музыкально-драматический театр имени Ш. Кусаинова готовит цикл телевизионных программ о сакральных объектах Акмолинской области.

Как добавили в ведомстве, в рамках ежегодного смотра народного творчества «Ақмола жұлдыздары» стартует конкурс исторических реконструкций «Музей под открытым небом», в котором каждым районом будет представлена историческая реконструкция определенного исторического периода страны. А летом на территории музея «Ботай-Бурабай» ожидается фестиваль-косплей с участием музеев республики.

Музеями региона также планируются проведение ряда встреч с участием ученых республики: проведение ІІІ-й республиканской научной конференции «Ер үміті» музеем им. М. Габдуллина, проект «Историко-культурное наследие Сарыарки – преемственность древних и средневековых культур».

«Центром историко-культурного наследия Акмолинской области в юбилейный год реализуется долгосрочный проект «Бабалар тарихы – ұрпақтар ұлағаты», намечается организация передвижных фотовыставок «Тұғыры биік тәуелсіздік» в районных и сельских школах области. Музеем литературы и искусства планируется выпуск арт-альбома художников Акмолинской области «Азат елдің аспаны». Музеем города Кокшетау в течение года будет опубликована лента исторических фактов и биографии исторических личностей, внесших весомый вклад в развитие города Кокшетау и Акмолинской области в годы становления Независимости. На базе учреждений культуры в течение года состоятся обучающие мастер-классы ведущих хореографов, дирижеров, вокальных руководителей, экскурсоводов и научных сотрудников для талантливой молодежи. Кокшетау – земля акынов-импровизаторов, сал-сері, и в юбилейный год состоятся конкурсы, фестивали, посвященные 175-летию Жамбыла Жабаева и 160-летию Дины Нурпеисовой», - отметила А. Сабитова.

Собеседница пояснила, что в зависимости от эпидемиологической ситуации все мероприятия будут проходить в онлайн-режиме с трансляцией в социальных сетях.