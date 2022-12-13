500 лучших специалистов привлекут в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – И.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов поделился планами ведомства по привлечению специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления Указом Главы государства Министерство труда и социальной защиты населения было реорганизовано с 1 января 2022 года с передачей ему дополнительных 22 функций и полномочий Министерства внутренних дел в области миграции населения, а также по вопросам беженцев», - сказал Ильяс Испанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что для эффективной реализации государственной политики в сфере миграции, обеспечения бесперебойного оказания государственных услуг был создан Комитет по миграции при Минтруда как главный орган по координации политики в сфере миграции населения.

«В этой связи во исполнение поручения в рамках посланий Президента Республики Казахстан Министерством труда и социальной защиты населенияи в текущем году утверждена Концепция миграционной политики на 2023-2027 годы. Концепция нацелена на содействие кадровому обеспечению экономического развития нашей страны», - сообщил спикер.

По его словам, в концепции определены три блока ключевых вопросов, предусматривающих стимулирование притока в страну квалифицированных кадров (внешняя иммиграция), защиту прав работающих за рубежом казахстанцев (внешняя эмиграция) и устранение демографических дисбалансов между регионами страны (внутреняя миграция), а также 7 направлений, в рамках которых предусматривается привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиями.



