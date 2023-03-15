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    500 дней до Олимпийских игр 2024: Париж начал обратный отсчет

    15 Марта 2023, 13:35

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - 500 дней и не меньше дел, чтобы достойно встретить гостей на Олимпийских играх 2024 в Париже. Президент Франции Эммануэль Макрон торжественно объявил о начале обратного отсчета и призвал все организации, принимающие участие в подготовке столицы к Олимпиаде, постараться показать миру самый привлекательный образ страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    «Будьте пунктуальны и безупречны в выполнении (задач). Из-за того, что нам все удается сегодня, не следует, что нам больше ничего не потребуется. В предстоящие 500 дней нам нужно сделать все, чтобы эти игры стали вашими играми. Я рассчитываю на вас и на выполненную работу, не оставляйте ничего на потом, на следующие 500 дней - у нас в стране очень много дел».

    Глава государства признал, что ряд столичных пригородов требует особенно пристального внимания, а также призвал парижан активнее включиться в подготовку. Примечательно, что последний раз Париж принимал Олимпийские игры век назад - в 1924 году.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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