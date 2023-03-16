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    50 типовых комплексов пограничных подразделений построят в Казахстане

    16 Марта 2023, 12:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Безопасная страна» будет построено 50 типовых комплексов пограничных подразделений. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра Алихана Смаилова на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, проверка состояния материально-технической базы и социальных объектов пограничных застав проводится пограничной службой Комитета национальной безопасности совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами на постоянной основе. По итогам проверки уполномоченными органами будут приняты соответствующие меры», - сообщил Алихан Смаилов.

    Отмечено, что в целях создания благоприятных жилищно-бытовых условий для военнослужащих ПС КНБ в национальном проекте «Безопасная страна» реализуются 50 типовых комплексов пограничных подразделений (котельные, конюшни, служебные помещения, питомники для собак и др.) В период с 2021 по 2025 годы предусмотрены мероприятия по проектированию и строительству на сумму более 71 млрд тенге.

    «На строительство 20 первоочередных пограничных подразделений из республиканского бюджета выделено 31,5 млрд тенге (в 2022 году – 9,2 млрд тенге, в 2023 году – 22,3 млрд тенге). Строительно-монтажные работы планируется завершить до конца текущего года», - отметил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Премьер-министр РК Строительство Пограничники
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