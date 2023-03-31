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      Жамбылская область

    50% пострадавших от бытового насилия женщин отказываются писать заявление в полицию

    31 Марта 2023, 20:10

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Оперативно-профилактическое мероприятие «Быт» проходит на территории Жамбылской области. Цель ОПМ - профилактика преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках данного мероприятия сотрудники полиции системно проводят беседы с лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел по категориям - «защитное предписание», «особые требования», «алкоголик», «наркоман», «неблагополучная семья». Также полицейские разъясняют гражданам, какие меры наказания грозят за правонарушения. Проверяют соблюдение установленных ограничений гражданами, в отношении которых вынесено защитное предписание либо особое требование», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    В рамках меморандума о сотрудничестве в департаменте полиции Жамбылской области состоялась встреча членов Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме Жамбылской области, а также представителей НПО, с первым заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области полковником полиции Курметом Мажикеновым.

    Участники встречи обсудили вопросы профилактики бытового насилия, безопасности детей, обозначили способы выявления семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.

    В ведомстве отмечают, что случаи бытового насилия продолжают оставаться одной из актуальных проблем в нашем обществе.

    «Как показывает практика, около половины пострадавших от бытового насилия женщин после обращения в полицию забирают заявления или вообще отказываются их писать. Однако, как отметил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, в стране будет усилена борьба с бытовым насилием, ужесточены требования к процедуре примирения, ужесточена ответственность за насилие в семье. Полицейские переходят с заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений», - сказал Курмет Мажикенов.

    Департамент полиции Жамбылской области просит всех граждан не оставаться равнодушным к проблемам насилия в семье и сообщать в полицию о ставших им известным фактах, отметили в пресс-службе ведомства.

    Фото: пресс-служба департамента полиции Жамбылской области

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Права человека МВД РК Общество
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