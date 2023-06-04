Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    50 объектов здравоохранения будет построено до 2025 года в ЗКО

    4 Июня 2023, 22:05

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года планируется строительство 50 медицинских объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев, согласно поручению Главы государства, в населенных пунктах региона в течение двух лет будут построены объекты первичной медико-санитарной помощи (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты). В текущем году планируется начать строительство 24 объектов. В том числе, на проведение строительно-монтажных работ на 12 из них выделено 3,6 миллиарда тенге из республиканского бюджета, определены подрядчики. В настоящее время строительство уже начинается.

    Также, по словам А.Антазиева, по 2 медицинским объектам направлены заявки на финансирование из республиканского бюджета, за счет местного бюджета проводятся конкурсные процедуры. Три эталонных проекта проходят экспертизу. По остальным 7 проектам будет разработана проектно-сметная документация.

    Кроме того, по 26 объектам, запланированным на 204 год, полностью оформлены земельные участки, ведутся работы по подготовке архитектурно-планировочных заданий и получению технических условий.

    «В рамках пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения», в области планируется построить сразу две межрайонные больницы. Завершены конкурсные работы по реконструкции здания Казталовской районной больницы. Проектная организация – ТОО «ПРомэнергопроект». Контрактная стоимость – 31,013 миллиона тенге. Также определена проектная организация для возведения пристройки к зданию Борлинской районной больницы в городе Аксае. Заключен договор с ТОО «Градопроект» на 31,377 миллиона тенге. По обоим объектам срок проектирования – 6 месяцев. До конца года планируется разработать проекты, а строительные работы начать в 2024 году», – сказал Алибек Антазиев.

    Как сообщалось ранее, в текущем году в ЗКО планируется завершение строительства трех школ.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Западно-Казахстанская область Строительство Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Летний отдых должен быть полезным для детей – Минздрав РК
    Физические упражнения уменьшают негативные последствия недосыпа - ученые
    Около 6,8 млрд тенге за ОСМС перечислили астанчане в мае
    Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной