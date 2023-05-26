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    50 объектов первичной медико-санитарной помощи построят в селах ЗКО

    26 Мая 2023, 15:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Западно-Казахстанской области планируется строительство 50 объектов первичной медико-санитарной помощи в рамках национального пилотного проекта «Модернизация сельского здравоохранения». Об этом сообщил аким Нариман Турегалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Также, по его словам, в текущем году из республиканского бюджета выделено 8,4 млрд тенге на строительно-монтажные работы и материально-техническое оснащение в 12 из 24 запланированных медицинских объектах.

    Для решения проблемы дефицита 247 специалистов по области в прошлом году из местного бюджета абитуриентам было выделено 55 грантов, на резидентуру через республиканский бюджет – 88 грантов.

    «Кроме того, в рамках социальных обязательств компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» будет приобретено более тысячи необходимых медицинских принадлежностей на сумму 25 млрд тенге», - добавил аким.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Западно-Казахстанская область Строительство Здравоохранение
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