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    50 лошадей погибли, провалившись под лед в СКО

    5 Декабря 2022, 22:45

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Лошади пропали 27 ноября, но их туши обнаружили в озере Барчи только недавно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    2 декабря в отдел полиции Айыртауского района СКО поступило сообщение, что в табуне села Альжан выявлена недостача 50 лошадей. Лошади принадлежат жителям села Альжан. Животные пропали с вольного выпаса 27 ноября.

    «В ходе розыска замерзшие туши пропавших лошадей обнаружили в озере Барчи. Предварительно установлено, что в отсутствии табунщика лошади передвигались по льду озера, после чего провалились в водоем и погибли», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Заявлений в отдел полиции Айыртауского района не поступало. Полицейскими проводится проверка всех обстоятельств случившегося, устанавливается точное количество погибших животных.

    Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области грузовой поезд сбил восемь лошадей.


    Фото: t.me/POLICE_of_KZ
    Северо-Казахстанская область Происшествия Регионы Животные
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