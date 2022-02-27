50 казахстанских водителей большегрузов сообщили данные о своем местонахождении в Украине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 50 казахстанских водителей большегрузов направили в НПП «Атамекен» данные о своем местонахождении в Украине, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал палаты.

«Уже 50 водителей большегрузов направили в НПП «Атамекен» данные о своем местонахождении в Украине. Большинство из них груженные, оставить машины и вылететь из страны водители не могут», - говорится в сообщении.

25 февраля НПП направила письма в Министерства иностранных дел, торговли и в Министерство индустрии и инфраструктурного развития с просьбой проработать с российской, белоруской, украинской, польской и другими сторонами вопрос об обеспечении «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков с территории Украины.

«Мы же продолжаем собирать данные о наших водителях и оперативно направляем их в ведомства. Если вы или водитель вашей компании не можете выехать из Украины направьте свои данные на номер: +7 778-870-1432 (call-центр НПП)», - обратились к гражданам РК в НПП «Атамекен».

Ранее о предпринимаемых действиях для вывоза казахстанцев с Украины рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.



